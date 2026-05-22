FIFA U−17ワールドカップ カタール 2026の組み合わせ抽選会が現地時間21日、スイス・チューリヒにある国際サッカー連盟（FIFA）本部で行われ、U−17日本代表はグループステージでU−17コロンビア代表、U−17セルビア代表、U−17ホンジュラス代表と対戦することが決定した。48カ国が参加する本大会は、各4カ国が12組に分かれて戦い、各組上位2カ国と各組3位の成績上位8カ国の合計32カ国が決勝トーナメントに進出する。U−17日