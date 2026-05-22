ABEMA（アベマ）は22日、6月9日（火）に行われる『なでしこジャパンvs南アフリカ女子代表』のトレーニングマッチを独占無料生中継することを発表した。今回の発表によると、来年に控えるFIFA女子ワールドカップ2027を見据え、来月上旬に南アフリカ女子代表との2連戦に臨むなでしこジャパン。その2試合目にあたる、9日（火）・15時30分キックオフのトレーニングマッチを独占無料生中継するとのことだ。また、これに先立ち、な