【モデルプレス＝2026/05/22】AKB48の水島美結が5月21日、自身のInstagramを更新。私服姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】22歳AKBメン「美しすぎ」美脚際立つミニスカ私服姿◆水島美結、ミニスカ水族館ショット公開水島は「墨田水族館行ってきたよ〜！」とつづり、東京・すみだ水族館での私服ショットを複数枚投稿。袖をロールアップした淡いブルーグレーのトップスに白レースのスカーフ、白のミニ丈ティアードスカートを合わ