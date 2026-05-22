クマがいたのは、長野県松本市の公園にある木の上です。山崎文好カメラマン「こっち見ている」飯島榛菜記者「松本市の南部公園です。公園内のあちらの木の上に、現在クマが居座っています。周囲では警察が警戒にあたっています」22日午前8時半前、松本市のJR南松本駅のすぐ近くにある南部公園で、1頭のクマが確認されました。クマを目撃した人「その遊具のところから、ずっとここを通って、向こうへ逃げていった。走っていった」そ