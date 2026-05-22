タレント出川哲朗（62）が22日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）にゲスト生出演。出演者にいきなりツッコミを入れた。プロ野球ヤクルトの大ファンとして知られる出川はこの日、好調の首位ヤクルトの快進撃を解説するために登場。「私がモーニングショーに出るなんて」と恐縮しながらスタジオ入り。MC羽鳥慎一の逆側のコメンテーター席には元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂、元テレビ朝日社員の玉