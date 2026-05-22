高林輝行容疑者が男子高校生の頭をハンマーで殴り、けがを負わせた現場付近＝4月29日、東京都福生市東京地検立川支部は22日、東京都福生市で男子高校生の頭をハンマーで殴り、けがを負わせたとして、傷害罪で同市、職業不詳高林輝行容疑者（44）を起訴した。高林被告は殺人未遂容疑で警視庁に逮捕されていたが、地検立川支部は罪名を切り替えた。高林被告は4月29日朝、福生市の自宅近くで話をしていた高校生ら7人のうち1人の顔