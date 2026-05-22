木原官房長官は22日、スピードスケート競技の郄木美帆さんに国民栄誉賞授与の検討を進めるよう、高市首相から指示があったと明らかにしました。郄木美帆さんは、スピードスケート競技でオリンピック通算10個のメダルを獲得し、ことし引退しました。木原長官は会見で、「我が国のスポーツ振興および発展に多大な貢献をされ、国民に広く夢と感動を与え社会に明るい希望と勇気をもたらした」などと評価しました。政府は今