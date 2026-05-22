タレント山口もえ（48）が22日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。「消えた」出演歴について語った。山口は95年、今田がMCを務めたフジテレビバラエティー「今田耕司のシブヤ系うらりんご」に「うらりんギャル」として出演。今田が「もえちゃんと一番最初に会ったのは10代やんな？」と話すと、山口は「31年前なんです」と振り返った。番組内での山口について今田が「比較的前にガッと出る