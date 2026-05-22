歌手で女優鈴木愛理（32）が21日夜、テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜午前0時45分）に出演。「回避系男子」について私見を述べた。「回避系男子」とは、女性をあざとく惑わす者を指し、これをテーマにゲストの女優志田未来、WEST．の藤井流星らと意見をかわした。一般女性へのVTR映像の中で、“彼氏”の男性が「回避系男子」とみられた。その“彼女”の表情について、藤井は「インタビューの顔がそんな嫌そうじゃなか