神経と筋肉の退化による運動能力の喪失は世界における医学の難題です。北京航空航天大学の科学研究チームは、このほど開発したウェアラブルリハビリロボットを用いた科学的な理学療法を通じて、重度の筋萎縮症の子に筋肉の実質的な逆転成長を促すことが可能であることを、ある程度まで実証しました。この成果は国際学術誌「ネイチャー」の5月20日付本誌に掲載されました。北京航空航天大学の馮仰剛准教授の科学研究チームがけん引