「あれ、何だっけ？」と言葉がすぐに出てこないことはありませんか？ 脳のトレーニングには、意識的に「言葉を思い出す」作業が効果的です。パズル感覚で楽しみながら、あなたの語彙力をチェックしてみましょう。問題：□に入るひらがなは？・え・□・ご（縦の言葉）・け・□・ざ・□（横の言葉）・ざ・□・す（縦の言葉）ヒント：世の中のお金の流れをイメージしてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：「い」正解は「い」でし