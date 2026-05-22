沖縄県・辺野古の沖合で船が転覆し、生徒ら2人が死亡した事故をめぐり、文部科学省がきょう（22日）教育基本法に違反するとの判断を示したことをめぐり、沖縄県の玉城知事は「思想信条にとらわれることなく、公平公正的に平和教育を行っていくべき」との考えを示しました。この事故は今年3月、アメリカ軍・普天間基地の移設先となっている沖縄県名護市辺野古の沖合で、修学旅行で訪れていた同志社国際高校の生徒らを乗せた船が転覆