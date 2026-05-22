フィギュアスケーターの宇野昌磨（28）と本田真凜（24）が22日、都内で『アイスダンスチーム結成記者会見』に出席。愛称“しょまりん”の由来を告白した。【写真】微笑ましい…幸せそうに笑い合う宇野昌磨＆本田真凜宇野と本田は、会見に先立ってそれぞれのインスタグラムを更新。アイスダンスチームを結成し、新シーズンから競技に挑戦することを発表した。オリンピック出場を目標に掲げ、新たなステージへ踏み出す決意を明か