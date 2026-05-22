フィギュアスケートのオリンピック2大会連続メダリストの宇野昌磨（28）と2016年の世界ジュニア女王・本田真凜（24）が22日会見し、アイスダンスで2030年のオリンピック出場を目指すことを報告した。さらに、チーム名についても語った。競技復帰の決断は、2024年10月ごろ。2人は選手として今年の秋から大会に挑む。チーム名は”しょまりん”（昌磨、真凛）に決定。チーム名を決めるときに普段から呼ばれている愛称にすることを決め