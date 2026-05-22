定員割れなどで経営難が続いている兵庫県姫路市の姫路独協大学の譲渡交渉をめぐり、現金受け取りなどの疑いがあるとして、大学を運営する学校法人「独協学園」が外部の弁護士らによる第三者調査委員会を設置し、調査を行っていることが分かりました。1987年に開学した兵庫県姫路市の姫路独協大学は医療保健学部や看護学部などがありますが、定員の1820人に対して在籍人数は半数ほどにとどまっています。入学者数の改善が見込めない