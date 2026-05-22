知人の少女と交際を巡るトラブルがあった男子高校生に「慰謝料払え」などと言ってスマートフォンを奪い、ケガをさせたとして、19歳の少年ら3人が逮捕されました。警視庁によりますと、沖縄県うるま市に住む19歳の少年ら3人は去年、東京・世田谷区の路上で当時18歳の男子高校生からスマートフォン1台を奪ったうえ、殴る蹴るの暴行を加えた疑いが持たれています。高校生は全治10日のケガをしました。19歳の少年らは、知人の少女が男