2度のNASCARカップシリーズ王者に輝いたカイル・ブッシュさんが41歳で死去した/Patrick McDermott/Getty Images via CNN Newsource（CNN）自動車レースNASCARのカップシリーズで2度の優勝経験を持つカイル・ブッシュさんが、41歳で死去した。家族はわずか数時間前、ブッシュさんが重篤な病気を患っていることを明らかにしていた。ブッシュさんの家族と所属チームのリチャード・チャイルドレス・レーシングは21日に本人の訃報（ふほ