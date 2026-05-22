サッカーのU―17（17歳以下）ワールドカップ（W杯）の組み合わせ抽選が21日にスイスのチューリヒで行われ、日本はコロンビア、セルビア、ホンジュラスと同じ1次リーグL組に入った。大会は11〜12月にカタールで開催され、48チームが12組に分かれて1次リーグを実施。各組上位2チームと、3位のうち成績上位8チームの計32チームが決勝トーナメントに進む。（共同）