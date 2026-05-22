サッカーのU―17（17歳以下）女子ワールドカップ（W杯）の組み合わせ抽選が21日、スイスのチューリヒで行われ、日本はフランス、ベネズエラと、7月に決まる予定のアフリカ代表と同じ1次リーグD組に入った。大会は10〜11月にモロッコで開催され、24チームが6組に分かれて1次リーグを実施。各組2位までと、3位のうち成績上位4チームの計16チームが決勝トーナメントに進む。（共同）