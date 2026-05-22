モーニング娘。’26・牧野真莉愛（25）が、アイドルとして最後の写真集「モーニング娘。牧野真莉愛」（ワニブックス）を6月24日に発売する。卒業前月に沖縄で撮影。モーニング娘。として駆け抜けた青春の日々、眩しい笑顔、真っ直ぐな眼差し、そしてふと見せる儚さまで、アイドル人生のすべてが刻まれており、牧野真莉愛の真骨頂と呼ぶにふさわしい一冊に仕上がった。発売日は、東京・日本武道館で卒業公演を行う6月24日。