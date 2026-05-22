お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」が、２０日放送された。「Ｍ−１半年報告会」として、たくろう、ドンデコルテに加え、２０１７年Ｍ−１王者・とろサーモンの久保田かずのぶがゲスト出演。ファンとの距離についてトークを進める中で、かまいたち・山内健司が「他のコンビに届いたファンレターを勝手に開けて、電話したりしてましたから、久保田さん…」と仰天暴露をぶちかました