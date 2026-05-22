5月22日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、第一ライフ資産運用経済研究所 経済調査部首席エコノミストの永濱利廣氏と、電気ガス料金の補助金について意見を交わした。 寺島アナ「朝日新聞によると、政府が4月から9月に実施する電気ガス料金の補助について、標準世帯で月1000円を超え