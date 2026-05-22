左ヒジのクリーニング手術でリハビリ中の、タイガースの２年連続サイ・ヤング賞左腕タリク・スクバル投手（２９）の周囲がにわかに騒がしくなってきた。「ニューヨークポスト」のジョン・ヘイマン記者が２１日（日本時間２２日）、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「タリク・スクバルの移籍の可能性が高まっている」とつづると４つの理由を列挙した。「１、タイガースは１６試合中１４試合に敗れ、ワイルドカード争いで最下位か