◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第２日（２２日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）第２ラウンド（Ｒ）は降雨によるコースコンディション不良のため、午後０時４５分に競技中止が決定した。この日のスコアは無効となり、５４ホールの短縮競技となった。２３日に第２Ｒ、２４日に決勝Ｒを行う。ツアー１２勝の小祝さくら（ニトリ）は１０番から出て、激しい雨風にさらされながらプレー。第