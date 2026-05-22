韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が、韓国出身大リーガー4選手の打撃低迷を嘆いた。4選手合計の本塁打は4本現在、大リーグでプレーする韓国出身選手は、キム・ヘソン内野手（ドジャース、27）、イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）、キム・ハソン内野手（ブレーブス、30）、ソン・ソンムン内野手（パドレス、29）の4人だけだ。大リーグ6年目のキム・ハソンに続き、イ・ジョンフが3年目、キム・ヘソンが2年目