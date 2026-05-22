前橋で何やら面白い展覧会が開催されているとの情報を得て、ラブすぽ編集部は東京から新幹線に乗った！！ 着いた先は前橋駅から徒歩10分強の場所にある千代田町というエリア。はっきり言って、夜の街です（笑）。その一角にある『Shop rin art association』という店舗内で”mind-blowing”というファッションの展覧会が行われていました。ちなみに“mind-blowing”とは「心が吹き飛ぶほどの圧倒的な衝撃」に加えて「人を