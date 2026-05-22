本日１７時にドイツのIfo景況感指数が発表される。昨日のドイツPMIは製造業が弱く、予想及び好悪判断の境となる５０を下回った。一方サービス業は予想を上回り、まちまちな結果となっている。ドイツで最も注目される景況感指数である本日のIfoの状況が注目される。 ドイツIfo景況感指数（5月）17:00 予想84.2前回84.4