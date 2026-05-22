気象庁は22日、長野県と群馬県の県境に位置する浅間山について、噴火警戒レベルを「火口周辺規制」の「2」から、「活火山であることに留意」の「1」に引き下げました。約3年2か月ぶりの引き下げです。火山性地震は去年7月ごろから減少傾向が続いており、また火山ガスの放出量も減少したため、山頂火口から500メートルを超える範囲に影響を及ぼす噴火の可能性は低くなったとしています。レベルの引き下げを受けて、登山口があ