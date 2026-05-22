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アジア株進展期待も戦争終結は程遠いサムスン電子ボーナス5400万円！ 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 25712.44（+325.92+1.28%） 中国上海総合指数 4096.24（+18.96+0.47%） 台湾加権指数 42183.49（+815.28+1.97%） 韓国総合株価指数 7864.99（+49.40+0.63%） 豪ＡＳＸ２００指数 8656.40（+34.66+0.40%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75686.25（+502.89+0.67%）