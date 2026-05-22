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東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【NZ】 小売売上高（第1四半期）07:45 結果0.9% 予想0.5%前回0.9%（前期比) 【日本】 消費者物価指数（4月）08:30 結果1.4% 予想1.6%前回1.5%（前年比) 結果1.4% 予想1.7%前回1.8%（生鮮食料品除くコア・前年比) 結果1.9% 予想2.2%前回2.4%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比) ※要人発言やニュース