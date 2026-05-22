若者の柔軟な発想と行動力を警察活動に活かしてもらおうと、大学生ボランティアの委嘱式が行われました。県庁で行われた「長野県警察大学生ボランティア」の委嘱式。22日には、大学生ボランティア24人に委嘱状とボランティア証が手渡されました。これは、若者の柔軟な発想と行動力を、防犯や交通安全に向けた啓発活動などに活かしてもらおうと、県警が毎年行っている取り組みです。阿部瑞希さん（大学生）「非行を防止するための教