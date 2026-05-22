フィギュアスケーターの宇野昌磨（28）と本田真凜（24）が22日、都内で『アイスダンスチーム結成記者会見』に出席。宇野が本田へのリスペクトを繰り返し語る場面が続き、本田が思わず「ハードルが高くなっちゃう…」と苦笑いを浮かべる一幕もあった。【写真】綺麗めコーデで仲良く並ぶ宇野昌磨＆本田真凜2人は会見に先立ち、それぞれのインスタグラムを更新。アイスダンスチームを結成し、新シーズンから競技に挑戦することを