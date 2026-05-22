ゴルフのブリヂストンレディースオープンは２２日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ袖ヶ浦（パー７２）で予定していた第２日が天候とコースコンディションの回復が見込めないため中止となった。大会は５４ホールに短縮され、２３日に第２ラウンドを行う。小祝さくら「５番（途中）で終わった。風と雨と寒さで大変だった。無理してやるよりはノーカウントの方がまだいい。明日切り替えて自信を持ってやっていきたい」