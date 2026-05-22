福岡県議会（定数８７人）が報道機関の取材活動における撮影や録音に対し、事前に議員や議会側の承認を得ることなどを要請する通知の発出を検討していることがわかった。議会事務局は「過度に取材を制限する意図はない」と説明しているが、一部の議員からは「やりすぎではないか」との声が上がっている。議会事務局によると、今月に入って、蔵内勇夫県議会議長から議会棟内での取材に関するルールを明文化するよう指示があり、