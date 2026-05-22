澁澤倉庫は後場動意。上昇率は一時４％を超え、年初来高値を更新した。きょう午後２時ごろ、取得総数１６０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．７６％）、取得総数２８億円を上限とする自社株買い及び消却を実施すると発表しており、これらを好感した買いが集まっている。取得期間は６月１日から１０月３０日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで行う。取得した全株式は来年３月３１日に消却する。 出所：