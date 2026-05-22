欧州サッカー連盟(UEFA)執行委員会は20日、2030年ワールドカップ欧州予選と2028-29年のUEFAネーションズリーグ(NL)から各大会方式を刷新することで決定したと発表した。北中米W杯予選は1組4か国のA〜F組と1組5か国のG〜L組の合計12グループで実施し、各組1位がW杯ストレートインで同2位が欧州プレーオフに進むレギュレーションだった。次回予選では実力差が大きく開いた試合を減らすため、NLリーグAとリーグBの36チームが欧州