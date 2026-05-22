東京メトロと東京大学生産技術研究所（東大生研）は、2026年7月31日(金)に中学生・高校生を対象とした第12回「鉄道ワークショップ2026〜都市と車両をつなぐ鉄道のしくみ〜」を開催します。普段立ち入ることのできない「中野車両基地」での実車見学と、東大駒場リサーチキャンパスでの工学講義を1日で体験できる超豪華プログラムです。参加費は無料（弁当付き）。単なる見学に留まらず「都市と車両」をテーマにしたディスカッション