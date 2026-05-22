アジアサッカー連盟(AFC)は今週、AFCクラブコンペティションランキングを発表した。日本は東地区1位となり、2027-28シーズンも来季と同様にAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)にストレートイン3枠とプレーオフ2枠、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)にストレートイン1枠の出場枠を獲得した。同ランキングは2017シーズン以降の大会結果で得られるポイントによって決定し、直近のシーズンほどポイントに重みがつけられている。