『BS日テレ』は23日14時キックオフのAFC女子チャンピオンズリーグ決勝を生中継すると発表した。解説は元日本女子代表の加藤與惠氏と岩渕真奈氏が務める。決勝は日テレ・東京ヴェルディベレーザと北朝鮮のネゴヒャン女子蹴球団がアジア女王の座をかけて、準決勝以降の集中開催地である韓国で激突。東京NBは準決勝でメルボルン・シティウィメン(オーストラリア)に3-1で、ネゴヒャン女子蹴球団は水原FC(韓国)に2-1で勝利して決勝に