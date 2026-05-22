米メディア『ジ・アスレチック』は21日（日本時間22日）、今季も低迷が続くエンゼルスについて特集。敏腕記者のケン・ローゼンタール氏が、2023年に実現間近だった大谷翔平投手（現ドジャース）のトレード話を振り返った。交渉がまとまる直前で、エンゼルスオーナーのアート・モレノ氏が断ったと伝えている。 ■スタンドのファンからは「球団を売却しろ」 ローゼンター