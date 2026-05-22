演歌歌手のさくらまや（27）が22日、自身のXを更新。祖母が死去したことを報告した。「過日、祖母が、心筋梗塞からの心不全のため永眠いたしました」と報告。「祖母と2人で取材を受けたこともあり、皆さまには温かい応援をいただいていました」と続けた。「悲しみも後悔もありますが、時間をかけて受け入れていくしかないことと思っています」と心境を吐露。「取り急ぎのご報告となりますが、感謝を込めて」と結んだ。さく