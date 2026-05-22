お笑いコンビ「アンジャッシュ」の児嶋一哉（53）が22日、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。ロケ先でのトラブル解決法を明かした。同番組には「歌と体操W元お姉さん」として、NHK「おかあさんといっしょ」で19代目“歌のお姉さん”を務めた歌手・はいだしょうこと、今年3月に卒業したばかりの“初代体操のお姉さん”秋元杏月が登場した。ゲストに対する勝手なイメージとして、児嶋