元宝塚歌劇団星組娘役で、6月3日に「さよならは黄昏に」で歌手デビューをする有沙瞳（32）が22日、都内で取材会を行った。「23年に宝塚を退団した後はミュージカルなどの舞台をメインに活動をしてきました。歌手デビューが決まって発売前のキャンペーンで多くの人と触れ合えてうれしいです」デビュー曲は愛する人との別れを予感した女性が人波に姿を消すというストーリーをノリノリのサウンドに乗せた歌謡曲。「私らしいデビュー曲