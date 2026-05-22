フランスの港湾都市を舞台にした映画「イート・ザ・ナイト」（監督＝キャロリーヌ・ポギ＆ジョナタン・ビネル、５月２３日公開）は二つの世界を生きてきた若者たちをめぐる物語だ。二つのうち一つは、現実世界。もう一つは、あるオンラインＲＰＧ（ロールプレイング・ゲーム）の世界だが、それは間もなくサービス終了予定。その終わりの日に向かって、切なく、危うく疾走する本作は、現実とオンラインゲームの関係性に対する認識