「大相撲夏場所・１３日目」（２２日、両国国技館）西三段目６枚目の旭富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が元十両の三田（二子山）を押し出し、７戦全勝とした。序ノ口デビューから２１連勝とした。三田は６勝１敗。ファン人気の高い三田との注目の一番だったが、問題にしなかった。ふわりとした立ち合いから、手を伸ばす相手をじりじりと押し込み、最後は右ひと突きで押し出した。あっけない内容に、三田がケガをしているのでは、と言