SNSで大流行した「えっほえっほ」の歌で知られるティックトッカーのうじたまい（28）が22日までにインスタグラムを更新。ドラマーの丸山タカヨシとの結婚を発表した。「結婚しました付き合って10年目、本当ーーーーに色々なことがあったけれど、お互いに悔しいや悲しいもいっぱいあったけれど、2人ともきっかけである音楽をまだ続けられていてこうして今、世界で1番大好きな人に音楽を贈れる環境にいられることがとてもとても