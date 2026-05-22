BTS・Jung Kook（ジョングク、28）が、米ファッションブランド「カルバン・クライン（Calvin Klein）」とコラボしたコレクション「2026 Jungkook for Calvin Klein（CKJK）」は、世界各所で在庫切れの人気を博している。同社は20日、グローバル公式サイトで「2026 CKJK」コレクション36点の販売を開始。発売直後、米国公式サイトでは30分もたたないうちに全36製品が完売した。日本、ポーランド、オーストラリア、イタリアなど主要