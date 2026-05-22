映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』前夜祭イベントが行われ、伝説の賞金稼ぎマンダロリアン役の日本版声優を務めた阪口周平と、「スター・ウォーズ」の大ファンとして知られるTHE RAMPAGE川村壱馬がファンと一緒にカウントダウンを行い、劇場に集まった大勢のスター・ウォーズファンと共についに本作が公開がされたことを盛大にお祝い。映画館はお祭り騒ぎで大熱狂の一夜となった。【写真】マンダロ