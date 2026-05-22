ブリヂストンレディス国内女子ゴルフツアーのブリヂストンレディスは、22日に千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で予定されていた第2ラウンド（R）が雨天によるコンディション不良で中止になった。大会は72ホールから54ホールの短縮競技となり、23日に第2Rが開催される。この日は早朝から雨天だったものの、午前組は9時30分からスタート。4ホールを消化していた小祝さくら（ニトリ）が状況を明かした。帰りの身支度