フィギュアスケートの男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、都内で記者会見を開き、アイスダンスのカップルとして現役復帰することを発表した。２２年に交際を公表している２人。宇野さんは「真凜さんのスケートのすばらしさをより多くの人に伝えたいと思った」とし、「ぶっちゃけると、僕じゃなくても、真凜のスケートのすばらしさは伝わると思うんですね。僕